Julien Doré se moque d’Ophélie à Viva for Life : "Quel talent !" ironise-t-il

Julien Doré à Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2020 Présent à Viva for Life depuis le début de l'opération et parrain de l'édition de 2016, Julien Doré est de retour cette année au cube! Vivant dans les Cévennes depuis deux ans, Julien Doré va bientôt fêter les 100 ans de sa grand-mère. 2020 a été très étrange, un mélange de joie (pouvoir faire sa musique) et de colère (ne pas pouvoir monter sur scène, partir sur la route avec ses techniciens qui ne peuvent plus travailler non plus). Étrangeté est un bon mot pour définir cette année. Comme Bruel et Obispo avant lui, Julien le souligne encore : "La culture n'est pas épargné : musique, cinéma, théâtre souffrent en cette période si particulière." Contrairement à certains artistes qui ont été inspiré par cette crise sanitaire et cette ambiance inédite dans notre société, Julien Doré n'est pas inspiré par cette pandémie. "Je ne pense qu'à une chose c'est de retrouver le public sur scène, d'être à nouveau en contact physique avec les gens que j'aime". Cette énergie si spéciale lui manque, la perte de ce lien est difficile.