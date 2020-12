Julien Doré à Viva for Life : "Quand on est parent, on se sent responsable du sourire de ses enfants"

Julien Doré soutient Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2020 On ne peut pas rester insensible face à la détresse d'un parent qui veut aider son enfant. "Quand on est parents j'imagine qu'on se sent responsable du sourire de ses enfants". On se sent impuissant face aux larmes et face à l'inquiétude. Malgré l'aide des association et de Viva for Life, on sent qu'elle est encore inquiète et c'est extrêmement émouvant comme témoignage. Le droit à l'insouciance est essentiel pour un enfant c’est pourquoi Julien Doré re-souligne le fait que vos dons sont extrêmement important. L'energie des associations est admirable et on peut voir à quel point elles ont leur utilité. Ceux qui ont les moyens de changer les choses : les pouvoirs publics qui nous gouverne. "Ils sont profondément responsables de ces situations. Ils ont le devoir de changer les choses".