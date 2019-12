Journal des défis : Ceux qui sont experts

Dans la grande famille des organisateurs de défis de Viva For Life, on a la chance de pouvoir compter sur beaucoup d'experts !

On commence avec les experts de lancer de drapeau. Au pied de la citadelle de Namur, pas moins de 50 lanceurs sont venus des 4 coins de l'Europe pour le 6ème championnat du monde. Ils ont tenté de lancer leur drapeau le plus haut possible. Résultat : 1000 euros de bénéfice reversés à Viva For Life.

Si vous n'avez pas encore emballé vos cadeaux de Noël, on vous propose de devenir des experts du Furoshiki. Il s'agit d'une tradition japonais qui consiste à emballer des objets dans du tissu. Gaelle a décidé des créer des Furoshikis et de les vendre sur des brocantes au profit de Viva For Life.

Le Cercle Saint-Vincent à Battice a organisé le Viva Neurones. Les experts de la culture générale se sont donnés rendez-vous pour un quiz et un blind test.

Benoit Bourguet est un autre expert de haut niveau qui a eu envie de soutenir Viva For Life. Son "petit" défi c'est de traverser la manche à la nage ! 12 heures de nage dans une eau à 15 degrés.