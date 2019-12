Journal des défis : Ceux qui font du bruit

Il nous reste une petite semaine pour faire un maximum de bruit pour récolter des dons mais les organisateurs de défis ne nous ont pas attendu. Pas moins de 536 défis ont déjà été enregistrés ! Découvrez ceux qui font du bruit.

Pour ce premier journal des défis, nous avons fait une première escale à la Kermesse de Maransart. Au programme : musique, cuistax et même Jean-Luc Fonck avec des oreilles de lapin. Nous avons ensuite pris la direction de Mouscron pour assister au Marché de Noël du Collège Sainte-Marie. On a pu y entendre des chants de Noël. Pour faire tout ce petit bout de chemin, nous avons pris le train Viva For Life qui, lui aussi, a fait pas mal de bruit !

Du bruit, on en fait parfois aussi pour se donner du courage... quand on fait du sport.

Et on a terminé notre périple à Ellezelles pour écouter la fanfare. Tout le monde a chanté et dansé pour récolter un maximum de dons !