Journal des défis : Ceux qui font bouger - Viva For Life 2019 - 21/12/2019 Les défis d'aujourd'hui vont vous faire bouger ! On fait la première escale à Mouscron pour Dance For Life. 3000 enfants de 5 écoles de la région se sont relayés pour danser pendant 30 heures. Ces enfants viendront ce dimanche devant le cube pour réaliser la chorégraphie de Viva For Life. On s'arrête ensuite à Roclenge pour l'Aqua Bike Party qui a duré 6 heures et récolté pas moins de 470 euros. On enchaîne tout de suite avec 60 minutes de zumba à Taintignies, suivi d'un "zumbathon" à Ciney. Résultat : 1703 euros et 1270 euros ont été récoltés pour l'opération ! Back to the 80's pour le dernier défi du jour : 5 heures de roller sur des rythmes discos à Peronne-lez-Antoing.