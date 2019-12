Journal des défis : Ceux qui donnent chaud

Malgré l'hiver et le froid, les organisateurs de défis ont plein d'idées pour nous réchauffer. Découvrez les défis qui donnent chaud.

Pour ce deuxième journal des défis, nous nous sommes d'abord échauffés à Bruxelles au Bike For Life. L'objectif ? Se relayer à vélo pendant 12 heures ! La Chambre a organisé son grand défi spinning et a même réussi à entraîner son Président, ses fonctionnaires et plusieurs députés.

Grâce à cet entrainement, nous étions prêts pour affronter le Trail Challenge For Life à Spa. Christopher a parcouru 70km et s'est fait parrainer sur agir.vivaforlife.be. Déjà 1518 euros ont été récoltés !

On a aussi fait du basket et du rameur. Mais si le sport n'est pas votre truc, vous pouvez aussi vous réchauffer avec de la soupe ou un chocolat chaud.

A Estaimpuis, ils se sont réchauffés avec un spectacle plutôt spécial...

Et pour se refroidir après tout ça : il y avait l'Aqua For Life.