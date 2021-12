Jonathan tente de faire plaisir à son fils alors qu’il a "tout perdu dans les inondations"

L’histoire de Jonathan a notamment retenu l’attention d’ Ophélie Fontana durant Viva for Life. Jonathan est malade depuis plusieurs années. À peine sorti de son divorce, ce Rochefortois a tout perdu lors des inondations. Depuis le mois de juillet, il tente de remonter la pente et de subvenir aux besoins de son fils de 7 ans, qui du jour au lendemain, s’est retrouvé sans vêtements ni jouets.

Jonathan se souvient de la détresse de son enfant au moment des inondations de juillet : "C’est très compliqué, surtout pour mon petit garçon. Il a tout perdu comme moi. Quand il a appris qu’on était inondé, il a voulu venir voir : tout était retourné. Il s’est même couché à terre en regardant en l’air, se demandant comment tout est parti en un coup".

Il faut ensuite tenter de remonter la pente, mais la précarité est encore plus difficile avec une maladie chronique et un divorce. "Il y a certes l’aspect financier, mais moralement et physiquement c’est très dur" confie Jonathan. "J’ai une insuffisance rénale. Je fais au moins deux crises d’angoisse par mois et je dois aussi m’adapter avec mon petit et essayer de faire beaucoup de choses avec lui pour lui changer les idées".

Jonathan emmène donc son fils à la pleine de jeux par beau temps ou lui laisse regarder la télévision mais à l’approche des fêtes, il souhaiterait pouvoir lui offrir des jouets. "Il me demande souvent d’avoir un jeu Lego. Je vais lui en offrir un sur les deux-trois mois. J’ai eu des chouettes voisins qui ont fait le nécessaire pour trouver des jouets. J’aimerais lui en offrir plus mais ce n’est pas possible, mon budget ne le permet pas. J’ai mon loyer, l’électricité, l’eau, mon GSM : quand on n’a pas l’argent pour faire plaisir et se faire plaisir au départ, ce n’est pas tous les jours facile".

De plus en plus de familles basculent dans la précarité, le covid, les inondations, c’est pour cela qu’il est important de faire un don.