Johnny : "On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut"

Elle propose d’intégrer les parents à la vie de leur enfant par le biais de visites journalières et leur participation aux repas, soins, toilettes, activités récréatives et éducatives.

Une asbl qui essaie de recréer du lien familial

Johnny et Océane vivaient dans un logement insalubre et les tensions au sein de leur couple ont fait qu’ils ont perdu la garde de leur fille. "On ne fait pas ce qu’on veut, on fait ce qu’on peut" témoigne le papa avec émotion.

Grâce à Viva for Life, l’asbl L’accueil s’occupe du bien-être d’Athéna et d’autres enfants en bas âge en fournissant soins médicaux, vêtements, etc.

L’Accueil a accompagne également les parents en difficultés pour qu'ils apprennent les bons gestes à avoir envers leur enfant, comment préparer des repas, comment jouer avec lui…