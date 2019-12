Jérôme de Warzée : "Avec Viva for Life, vous avez déjà fait plus de jours d'enfermement que tous les mandataires de Publifin"

C’est ma dernière chronique de l’année, alors, l’occasion de répéter une nouvelle fois que le 0800 30 007 doit être le seul numéro composé par vous.

Aujourd’hui, on a surpris Ophélie et Adrien en train de composer un autre numéro pour tenter d’entrer en contact avec leur direction afin qu’ils convainquent Sarah de prendre enfin une douche. Après trois jours passé dans cet espace clos, ne mentez pas Sarah, Ophélie était en larme, hier, tout le monde l’a vu !

Le cube de Vivacité, c’est comme un cube de fromage de Herve, au bout de quelques heures d’exposition sous des spots brûlants, ça exhale le fennec faisandé. Attendez, cette nuit, j’ai aperçu des loups rôder autour de la Grand-Place, il y avait même un vautour perché sur le réverbère, juste là… Ah, c’était Rudy Demotte ?

Bon, maintenant, honnêtement, je crois qu’en ce moment, c’est beaucoup plus dur et intolérable de rester enfermé deux heures dans une loge du Sporting d’Anderlecht que six jours dans le cube de Viva For Life. Vous avez vu Mignolet, le gardien de Bruges, il était solidaire avec les grévistes, une heure trente, les bras croisés !

Bref, Sarah, le message est passé, vous êtes excusée, hein, vous incarnez cette opération de charité, entamée à Liège, ensuite, à Charleroi, Nivelles, maintenant Tournai. Vous êtes comme Viva for Life, plus les années passent, plus vous êtes à l’ouest ! Et je voudrais aussi rendre hommage à vos acolytes, Ophélie et Adrien, vous récoltez des sommes folles arrachées à la population wallonne et vous avez déjà fait plus de jours d’enfermement que tous les mandataires de Publifin ! C’est remarquable !

Je ne connais pas l’empreinte carbone de ces heures de direct, mais on sent que ce sont des émissions à effet de cerne… Heureusement que David Jeanmotte vous a conseillé hier de poser une betterave séchée sur l’œil droit et des graines de topinambour citronnées sur l’œil gauche. Sans cela, vous ne verriez plus rien ! Vos performances de dénutrition le sont moins... Honnêtement, six jours que l’on passe uniquement à boire sans manger, tous les habitants de Binche vivent cela pendant le carnaval !

Alors, je me suis baladé alentour, les Tournaisiens sont éminemment sympathiques. C’est un peuple qui a souffert, qui a connu les adversités de l’histoire, la peste, l’effondrement de sa halle, les bombardements, Marie-Christine Marghem... Merci pour votre accueil !

Ah, nous sommes à Tournai, dans la ville de Clovis, c’est normal que l’on remue la vase…oui, je pense que pour des jeux de mots d’une telle densité culturelle, c’est vraiment pas la Soissons.