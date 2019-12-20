Jean-Luc Fonck chante "Le jardin zoologique" dans le cube

C'est depuis le cube de Viva for Life que Jean-Luc Fonck a présenté sa nouvelle composition très attendue...".
Pour le dernier rendez-vous de l'année, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer deux seuls mots : "MERCI" et " INCONTOURNABLE";
LE JARDIN ZOOLOGIQUE
DANS LE JARDIN ZOOLOGIQUE
LES ANIMAUX SONT FANTASTIQUES
Y’A DES TIGRES, DES SERPENTS
ET Y’A DES ZEBRES NOIRS ET BLANCS
DANS UN COIN Y’A DES FLAMANTS
QUI ME REGARDENT BIZARREMENT
JE N’SAIS PAS S’ILS SONT GENTILS
ILS SONT ENFERMES - OUF MERCI
LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS
LES ELEPHANTS SONT TRES GROS
LES CHIMPANZES SONT MARRANTS
C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS
Y’A DES OURS BRUNS
ET Y’A DES OURS BLANCS
ON LES RECONNAIT FACILEMENT
LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS
QUAND LES LIONS PASSENT A TABLE
C’EST UN MOMENT INCONTOURNABLE
ILS DEVORENT LA BIDOCHE
DEVANT LES CHEVREUILS D’EN FACE, C’EST MOCHE
IL Y A LES HIPPOPOTAMES
AVEC LEUR GROS POPOTIN
CA MA RAPPELLE UNE DAME
QUI ME DONNAIT COURS DE LATIN
LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS
LES ELEPHANTS SONT TRES GROS
LES CHIMPANZES SONT MARRANTS
C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS
Y’A DES OURS BRUNS
ET Y’A DES OURS BLANCS
ON LES RECONNAIT FACILEMENT
LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS
…
DES PERROQUETS DE TOUTES LES COULEURS
CRIENT DES GROS MOTS AUX VISITEURS
MOI JE TROUVE QUE C’EST CHOUETTE
JE LEUR DONNE DES CACAHUETES
LES CROCODILES NE FONT RIEN
ILS FONT SEMBLANT DE DORMIR
ILS ATTENDENT LE GARDIEN
ET PUIS HOP…SLUURP … MIAM MIAM…
LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS
LES ELEPHANTS SONT TRES GROS
LES CHIMPANZES SONT MARRANTS
C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS
Y’A DES OURS BRUNS
ET Y’A DES OURS BLANCS
ON LES RECONNAIT FACILEMENT
LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS
LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS
LES ELEPHANTS SONT TRES GROS
LES CHIMPANZES SONT MARRANTS
C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS
Y’A DES OURS BRUNS
ET Y’A DES OURS BLANCS
ON LES RECONNAIT TRES BIEN
LES BLANCS SONT CEUX QUI N’SONT PAS
….BRUNS