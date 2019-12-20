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Viva for Life

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Jean-Luc Fonck chante "Le jardin zoologique" dans le cube

C'est depuis le cube de Viva for Life que Jean-Luc Fonck a présenté sa nouvelle composition très attendue...".

Pour le dernier rendez-vous de l'année, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Cette fois-ci, l'artiste devait placer deux seuls mots : "MERCI" et " INCONTOURNABLE";

LE JARDIN ZOOLOGIQUE 

DANS LE JARDIN ZOOLOGIQUE

LES ANIMAUX SONT FANTASTIQUES

Y’A DES TIGRES, DES SERPENTS

ET Y’A DES ZEBRES NOIRS ET BLANCS

 

DANS UN COIN Y’A DES FLAMANTS

QUI ME REGARDENT BIZARREMENT

JE N’SAIS PAS S’ILS SONT GENTILS

ILS SONT ENFERMES - OUF MERCI

 

LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS

LES ELEPHANTS SONT TRES GROS

LES CHIMPANZES SONT MARRANTS

C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS

Y’A DES OURS BRUNS

ET Y’A DES OURS BLANCS

ON LES RECONNAIT FACILEMENT 

LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS

 

QUAND LES LIONS PASSENT A TABLE

C’EST UN MOMENT INCONTOURNABLE

ILS DEVORENT LA BIDOCHE

DEVANT LES CHEVREUILS D’EN FACE, C’EST MOCHE

 

IL Y A LES HIPPOPOTAMES

AVEC LEUR GROS POPOTIN

CA MA RAPPELLE UNE DAME

QUI ME DONNAIT COURS DE LATIN

 

LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS

LES ELEPHANTS SONT TRES GROS

LES CHIMPANZES SONT MARRANTS

C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS

Y’A DES OURS BRUNS

ET Y’A DES OURS BLANCS

ON LES RECONNAIT FACILEMENT 

LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS

 

 

DES PERROQUETS DE TOUTES LES COULEURS

CRIENT DES GROS MOTS AUX VISITEURS

MOI JE TROUVE QUE C’EST CHOUETTE

JE LEUR DONNE DES CACAHUETES

 

LES CROCODILES NE FONT RIEN

ILS FONT SEMBLANT DE DORMIR

ILS ATTENDENT LE GARDIEN

ET PUIS HOP…SLUURP … MIAM MIAM…

 

LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS

LES ELEPHANTS SONT TRES GROS

LES CHIMPANZES SONT MARRANTS

C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS

Y’A DES OURS BRUNS

ET Y’A DES OURS BLANCS

ON LES RECONNAIT FACILEMENT 

LES BRUNS SONT CEUX QUI N’SONT PAS BLANCS

 

LES CHAMEAUX SONT RIGOLOS

LES ELEPHANTS SONT TRES GROS

LES CHIMPANZES SONT MARRANTS

C’EST COMME LES ORANG-OUTANGS

Y’A DES OURS BRUNS

ET Y’A DES OURS BLANCS

ON LES RECONNAIT TRES BIEN 

LES BLANCS SONT CEUX QUI N’SONT PAS 

 

….BRUNS

 

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