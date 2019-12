Jean-Baptiste Guégan: "Je n'oublie pas d'où je viens"

La ressemblance est saisissante et surprend toujours autant lors des premières notes. Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday était présent sur la Grand-Place de Tournai pour nous donner des frissons et un peu de réconfort en cette fin de semaine.

Fan de Johnny Hallyday depuis tout petit, le sosie vocal reste simple, sans fioritures et ne prétend pas être un réel sosie physique du rockeur. Il défend sa propre personnalité vocale, malgré la ressemblance frappante avec celle de son idole : "Je ne suis pas Johnny Hallyday". La ressemblance s’expliquerait notamment par le fait qu’en tant que fan incontestable du taulier, il a plus d’une fois chanté ses titres et posé sa voix sur celle de l’interprète.

Rappelons tout de même qu’il travaille en collaboration avec l’auteur/compositeur et ami de Johnny, Michel Mallory, qui lui a même fait travailler sur des textes qui étaient initialement destinés à Monsieur Hallyday.

Invité dans le cube de Viva for Life, l'opération qui met en lumière la pauvreté infantile en Belgique francophone, l'artiste estime qu’il est toujours surprenant qu’à notre époque de tels chiffres restent aussi élevés surtout au vu du progrès et de l’évolution technologique.

J’ai jamais vraiment manqué enfant car mes parents se sont toujours privés pour moi et mes frères. J’ai connu ce seuil de précarité, où on sait qu’on ne pouvait pas acheter certaines choses parce qu’on n’avait pas les moyens tout simplement.

Retrouvez Jean-Baptiste Guégan en concert ce 16 février au Forum de Liège, concert déjà complet, le 11 mars au Cirque Royal à Bruxelles, le 12 mars au Théâtre Royal de Mons et le 13 mars au PBA de Charleroi.