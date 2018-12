Cathy vit à Mouscron. Depuis septembre, elle n'a plus de travail et plus de revenus depuis septembre dernier. La vie est devenue, très vite, compliquée.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle n'a plus de voiture et pas assez d'argent pour prendre le bus. Tous ses déplacements pour effectuer des démarches, pour trouver du travail ou encore pour ses enfants, elle doit les effectuer à vélo.

Un quotidien qui s’apparente à une galère.