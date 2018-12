"Je n'ai pas à manger tous les jours"

Ce qui semble un détail pour nous peut parfois être l'essentiel pour les enfants. Une friandise aura par exemple beaucoup plus d'importance pour eux qu'un repas chaud qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours.

Les enseignants sont confrontés à ça très souvent et essaient de faire comprendre ça aux autres enfants en leur apprenant la solidarité et le partage comme à l'école St-François de Colfontaine où le partage de collation n'est pas rare.

Certains enfants l'expriment: "Moi je n'ai pas eu à manger et Madame elle m'a donné une tartine et 2 bols de soupe...", d'autres en parlent plus difficilement: "J'ai pas tous les jours à manger... parfois je me tais"