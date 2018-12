"J'avais perdu toute estime de moi. L'association m'a redonné le goût de vivre"

Christelle et Véronique sont elles aussi passées par là. Des moments de dépression profonde, de repli sur soi. " Je ne faisais plus rien, je ne m'habillais plus, je ne me maquillais plus. Medias, un service de psychiatrie de Mons, m'a orientée vers l'asbl Sac à Dos (Ndlr : située à Tertre dans l'entité de Saint-Ghislain)", raconte Christelle. Elle arrive au plus bas, " perdue ! Mais j'ai repris goût à la vie, petit à petit. Avec l'asbl j'ai aussi compris que je devais avant tout être bien dans ma peau, être bien moi-même et pas toujours tout faire uniquement pour mes filles ". Christelle a toujours des larmes plein les yeux quand elle nous en parle, mais elle mesure tout le chemin parcouru. Très chic dans des vêtements achetés ici, à l'asbl, maquillée avec soin, le brushing impeccable, elle prend plaisir à s'occuper d'elle. " Quand on recommence à se maquiller...ça n'a l'air de rien mais...on remonte la pente, et c'est important pour le regard des autres. Quelqu'un qui est mal habillé, pas maquillé...risque d'être jugé. Ici, on n'est pas jugé. Mais on réapprend à se sentir belle. Etre jolie avec un coup de crayon. Etre bien habillée. C'est possible, même en précarité. Et c'est vachement important. Ca ouvre des portes, ça vous renforce, pour trouver un emploi, ça vous forge une carapace aussi ".

Les soucis financiers entraînent souvent une perte de confiance en soi. Les personnes dans le besoin se dévalorisent. Elles n'ont plus les moyens, et parfois plus envie non plus, de prendre soin d'elles. Des associations agissent à ce niveau.

" On leur dit : tu es quelqu’un d’important, tu as de la valeur "

Pauvreté : "Je me sentais nulle, j'avais perdu toute estime de moi " - © Tous droits réservés

Véronique opine du chef. " Je revis. Je suis fière de moi-même. Je me dis 't'as vécu, t'as traversé des difficultés, t'as souffert...mais t'y es arrivée ". Cette maman s'est refait une garde-robe pour quelques euros, et ça l'a aidée à relever la tête. " C'est aussi grâce à l'équipe, ici, l'écoute, les encouragements. Quand on voit le temps passé, et nos progrès, on se dit qu'elles avaient raison... "

Autour de la table, les larmes coulent à flot. Chacune se replonge dans ses souvenirs, repense aux premiers instants passés à l'asbl. " Les mamans quand elles arrivent, elles sont souvent dans une situation très compliquée, explique Laura. Via le relooking par exemple, on les voit sourire, on leur trouve une tenue qui leur va bien, on les coiffe, elles sont beaucoup mieux quand elles partent. On essaye de leur montrer qu'elles peuvent être belles. On leur dit " tu es quelqu'un d'important, tu as des compétences ! " Et dès qu'une personne a des compétences, on la prend avec nous, on lui confie l'organisation d'un atelier, comme cette maman très douée en cuisine, qui a perdu son emploi malheureusement et s'occupe désormais de notre repas du jeudi".

"Ca les valorise, ça leur donne un statut qu'elles ont perdu, poursuit Maria. Ici on organise nos activités autour du bien être et de l'estime de soi. Moi je fais des activités centrées sur le corps. On va courir, on fait des exercices de sophrologie, on réapprend à respirer...Ca nous fait plaisir quand des gens qui arrivent avec un visage fermé s'ouvrent petit à petit, et repartent avec le sourire.