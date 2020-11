Il construit 200 sapins en bois au profit de Viva for Life

Organiser un défi Viva for Life en 2020, c’est possible ! La preuve avec Christopher Perin qui a réalisé pas moins de deux défis : une course "run & bike" et la vente de 200 sapins en bois en vue de créer un village de Noël dans sa commune. Chaque mois, nous vous proposons le portrait d’un organisateur qui vous présente son défi 2020 et vous partage ses trucs et astuces pour la bonne réalisation de celui-ci. Après Bernard Hubert qui marche au profit de Viva for Life, on vous présente les deux défis de Christopher Perin. Conscient de la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreuses familles en Belgique, une situation de pauvreté accrue en période de Covid-19, Christopher Perin a redoublé d’effort et de solidarité : c’est non pas un mais deux défis qu’il a mis sur pied cette année, au profit de l’opération. "La précarité a touché beaucoup de monde cette année, avec les pertes d’emplois lié au Covid-19, le chômage… Ça peut toucher tout le monde du jour au lendemain, et ce virus nous le rappelle encore aujourd’hui. Si on veut soutenir une opération de solidarité comme Viva for Life, c’est bien aujourd’hui qu’il faut le faire !" Zoom sur les deux défis de Christopher.

Christmas Tree for Life : construction de 200 sapins en bois 100% récup "Avec des amis, nous avons construit des sapins à partir de palettes en bois. Une construction 100% recup : nous avons monté, coupé et construit 200 sapins à 4 en une semaine de travail non-stop" explique Christophe. Des sapins qui sont d’ailleurs partis comme des petits pains… "L’objectif a été atteint en quelques jours seulement ! Nous avons vendu 200 sapins à 20€, ce qui nous fait un total de 4000€ de récoltés au profit de Viva for Life." Que peut-on faire avec ce sapin en bois ? "Une fois le sapin en bois vendu, nous proposons aux heureux propriétaires de le placer devant chez eux (ou à leur fenêtre, leur balcon,…) et de le décorer pour faire de notre commune un village de Noël. Les habitants jouent vraiment le jeu car ils avaient déjà illuminé leur maison et jardin en août dernier à l’occasion de la nocturne de la course “run & bike sans contact” grâce à des guirlandes en tous genres." Une livraison que vous imaginez également dans le thème ! Pour animer le village malgré les circonstances, nous avons prévu de livrer les sapins avec une remorque décorée et de la musique de Noël.

Il construit 200 sapins en bois 100% récup au profit de Viva for Life - © Tous droits réservés

Run & Bike : organisation d’une course "sans contact" ! Il construit 200 sapins en bois 100% récup au profit de Viva for Life - © Tous droits réservés Quelques mois plus tôt, Christophe a également organisé une course Run & Bike de 48h dans son village. "J’ai convié amis et habitants de Donceel à courir et rouler durant 1h sur une boucle de 1.6km en faisant du crowdfunding au profit de Viva for Life. Objectif ? Comptabiliser 48h de course et un maximum de dons au profit de l’opération." Un défi qu’il a donc transformé en un défi digital, en proposant la formule de parrainage en ligne, et qui lui a permis de récolter 3.322€ pour la cause. Pourquoi c’est important pour vous de vous mobiliser autant cette année ? "1 enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté en Wallonie, c’est insupportable. S’imaginer ces familles déjà en situation précaire subir les conséquences de la pandémie que nous vivons actuellement, l’est encore plus. Cela rajoute vraiment du malheur dans la misère. En étant plus jeune, la vie n’était pas très facile financièrement pour mes parents. Maintenant qu’aujourd’hui je m’en sors, j’avais envie de pouvoir offrir quelque chose en retour." Des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser un défi cette année compliquée ? "J’invite les organisateurs de défis à ne pas se laisser décourager par la période mais au contraire de se lancer dès que possible ! Il suffit de se trouver un objectif, de créer une collecte en ligne et d’appeler ses proches à faire un don ! La précarité a touché beaucoup de monde cette année, avec les pertes d’emplois lié au Covid-19, le chômage… Ça peut toucher tout le monde du jour au lendemain, et ce virus nous le rappelle encore aujourd’hui. Si on veut soutenir une opération de solidarité comme Viva for Life, c’est bien aujourd’hui qu’il faut le faire ! De plus, pour l’instant, tout est à l’arrêt. Il faut en profiter pour essayer de faire quelque chose qui permette aux gens de penser à autre chose…" J’organise un défi

Pas l’occasion d’organiser un défi cette année ? Il construit 200 sapins en bois 100% récup au profit de Viva for Life - © Tous droits réservés Depuis chez vous, réalisez les 12 défis Viva for Life en 144h ! Vous aussi mobilisez-vous pour Viva for Life ! Vivez une expérience proche de celle des animateurs du cube à travers un challenge digital et connecté. Réalisez, chez vous et à votre rythme, 12 défis proposés par des personnalités de la RTBF en 144h maximum (soit 6 jours), en famille ou en solo. Je m'inscris aux 12 défis