Ibrahim ne sait plus quoi répondre à son fils : "Papa, je vais garder mon argent de poche pour toi"

L’enfance est souvent synonyme d’insouciance, de légèreté, de rire et de joie. Malheureusement ce n’est pas le schéma que tous les enfants empruntent… Forcés de se rendre compte de la situation dans laquelle est leur famille, ils s’engouffrent dans l’inquiétude voire laisse passer cette période remplie d’innocence pour arriver sans escale à grandir trop vite…

Ibrahim est un papa qui vit à la rue. Son fils est pris en charge lui, par la Maison des enfants qui lui offre une chambre et s’occupe de sa scolarité. Quand Ibrahim vient rendre visite à son fils, ce dernier a du mal à accepter la situation dans laquelle vit son père.



"On parle beaucoup de cette situation et souvent il prend de l’avance en me disant qu’il s’inquiète et qu’il a peur pour moi".

Le papa, très dérangé par cette situation, ne peut que rassurer son enfant, en lui faisant comprendre que pour le moment, il doit se concentrer sur l’école et non sur lui ou sa vie.



Malgré ces recommandations, cela n’empêche pas au petit garçon de rétorquer : "Papa, je vais garder mon argent de poche pour toi".