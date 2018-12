Humour 4 Life débarque dans le cube

Les humoristes de Humour 4 Life viennent de terminer leur spectacle au profit de Viva for Life et repassent par le cube pour annoncer une bonne nouvelle.

Depuis 4 ans déjà, un spectacle unique est créé au profit de l'opération. Autour de Jérôme de Warzée, les comédiens se relaient pour assurer un spectacle haut en couleurs. Cette année, il y avait notamment Cécile Djunga, Freddy Tougaux, Bruno Coppens, Karen De Paduwa (la cousine de Sara) et l'irremplaçable Christophe Bourdon.

La totalité de la recette des entrées et du bar est pour l'occasion reversée à Viva for Life. Et si à l'heure d'écrire ces lignes, le décompte final de la recette n'avait pas encore été bouclé, les organisateurs assurent avoir dépassé le montant de l'an dernier avec plus de 6.500 euros !