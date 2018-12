Hooverphonic : "Pas de frontière à la solidarité"

Alex Callier de Hooverphonic, habitué de l'opération Music for Life, la version flamande de Viva for Life, ne se limite pas aux actions de solidarité en Flandres : "Il n'y a pas de frontière à la solidarité !"

Il explique : "On a eu beaucoup de chance dans notre vie, tout le monde n'a pas cette chance. C'est donc très important pour nous de supporter et de soutenir d'autres gens."

Il a également une anecdote à raconter en lien avec Viva for Life. "Il y a deux ans, quand je suis venu, j'ai acheté 20 boules de Noël Viva for Life et mon chat... est tombé amoureux d'une boule de Viva for Life."