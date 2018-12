Herve, premier arrêt du Viva for Life Tour !

Chaque année Viva for Life se mobilise pour venir en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. En effet, le taux de pauvreté infantile en Belgique est un des plus élevé d’Europe et entraîne des inégalités à tous les niveaux: santé, enseignement, …

Pour la deuxième année, c’est à Nivelles qu’ont lieu les festivités de cette action mais également à travers toute la Wallonie avec des défis de citoyens voulant aider la cause. Les animateurs de Vivacité viennent aussi à votre rencontre grâce au Viva for Life Tour. Fanny Jandrain voyagera avec cette tournée itinérante qui passera dans cinq villes et communes de Wallonie pendant cette semaine du mois de décembre, à savoir Herve le mardi 18, Thuin le mercredi 19, Marche-en-Famenne le jeudi 20, Gembloux le vendredi 21 et Ath le samedi 22.

Ce mardi 18 décembre, le Viva for Life Tour s’arrête pour sa première étape, Herve. La ville sera déjà à la fête car il s’agit du dernier jour de “Herve, ses plaisirs divers et gourmands”. Il s’agit d’un marché qui prend place durant le week-end, le 15 de 16h à 23h, le 16 décembre de 13h à 20h ainsi que le mardi 18 décembre de 16h à 20h, date à laquelle le Viva for Life Tour s’arrête dans cette ville de la province de Liège.

“Herve, ses plaisirs divers et gourmands deuxième édition”, c’est l’occasion de profiter d’un village de 25 chalets et d’animations pour petits et grands avec chorale, artisans régionaux et métiers de bouche de la région présents pendant tout le week-end. Si l’événement vous intéresse, c’est sur la place Marie-Thérèse de 16h à 20h que cela se passe, d’autant plus que le Père Noël honorera Herve de sa présence.

Le mardi de ces festivités, le Viva for Life Tour jettera son ancre à Herve. Ce sera donc l’occasion de profiter de ce marché en plus des activités proposées par l’équipe itinérante. Le public aura l’occasion de soutenir Viva for Life grâce aux dons. Par ailleurs, en échange d’un geste en faveur de cette mobilisation, les personnes tentées pourront participer au jeu de la boule. Un parcours d’obstacles qu’il faut parcourir en faisant rouler une boule rouge de trois mètres de diamètre en un minimum de temps. C’est aussi un moment où l’on peut témoigner de son soutien à l’action en achetant les boules de noël Viva for Life.

Bref, rendez-vous ce mardi 18 décembre à Herve de 16h à 20h afin de profiter des ambiances conjuguées de “Herve, ses plaisirs divers et gourmands” et du Viva for Life Tour qui y fait escale. L’occasion d’allier ambiance de noël, plaisir de bouche et soutien envers la cause défendue par Viva for Life.