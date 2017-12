HenriPFR en showcase à Viva for Life pour la soirée de clôture

Le DJ belge est passé par le Cuve avant son live sur la scène de Viva for Life à la Grand Place de Nivelles.

Soirée de clôture pour Viva for Life ! C'est donc la dernière ligne droite pour les trois animateurs, et également la dernière chance pour faire un don. HenriPFR est donc venu déposer ses platines dans le Village Viva for Life, en commençant par le Cube avec nos animateurs. Une interview pleine de sincérité, qui caractérise si bien le jeune talent belge.

A suivre, son showcase sur la Grand Place de Nivelles ce soir !