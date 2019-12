Henri PFR en direct dans le cube

Henri PFR est là quasi chaque année pour soutenir l'opération car c'est une cause qui lui tient à coeur. Et cette année, c'est même une de ses chansons, avec Broken Back, qui en est l'hymne officiel.

"L'idée du morceau "Wake up", c'est vraiment "allez on se réveille, on se bouge et on y va tous ensemble". Et donc, c'est vraiment ça qu'on voulait faire passer dans le message."

"Quand on a été contacté par Vivacité pour que ça devienne l'hymne de Viva for Life, tous les deux, on a été ultra heureux. C'était un grand oui, on était super heureux de pouvoir participer à votre cause. J'ai vu qu'il y avait une chorégraphie sur le morceau, tout le monde dansait sur la grand-place de Tournai. Je ne peux pas être plus heureux et en plus pour une cause comme Viva for Life."

Et à la question de Sara de savoir si il serait prêt à venir passer une nuit complète dans le cube l'année prochaine, c'est à nouveau un grand oui car au-delà de sa musique, il aimerait pouvoir participer encore plus à l'opération. Rendez-vous est donc pris!

"Faites un maximum de dons pour tous ces enfants en dessous du seuil de pauvreté!"