Henri PFR à Viva for Life : "Il n’y a rien de plus beau que de pouvoir réaliser les rêves d’un enfant"

Henri PFR est venu rendre visite à nos animateurs dans le cube de Viva for Life ce mardi 21 décembre. C’était l’occasion pour l’artiste d’évoquer sa notion de partage musical, de parler de son processus de création, et de l’importance pour un enfant de pouvoir réaliser ses rêves.

"On a toujours l’impression que la pauvreté c’est ailleurs, alors que non, on vit ça ici en Belgique. 1 enfant sur 4, c’est 25%, c’est énorme !", explique Henri PFR. Cela signifie notamment qu’1 enfant sur 4 n’a pas nécessairement l’occasion d’exercer un hobby. Par exemple, un enfant dans la précarité qui rêverait d’apprendre la musique ou le solfège à l’académie, ce n’est pas possible car cela demande beaucoup d’investissement. À ce propos, Henri explique : "L’enfance, c’est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j’ai eu cette occasion de pouvoir réaliser mes rêves d’enfance. Pouvoir donner l’opportunité à d’autres enfants de réaliser leurs rêves, il n’y a rien de plus beau dans la vie". Le jeune artiste explique avoir eu la chance de commencer le solfège à 5 ou 6 ans et d’apprendre le piano jusqu’à ses 12-13 ans.