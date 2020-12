Guy s’occupe seul de son petit-fils et a du mal à s'en sortir : "Personne n’est à l’abri de ça"

Nathan lui apporte tout simplement de l’amour :"ça paraît bête à dire mais quand vous voyez ce petit gars qui vous dit bonjour papy, merci papy… c’est difficile à expliquer mais c’est surtout de l’amour”.

Guy a reçu l’aide de l’ASBL liégeoise "assistance à l’enfance". Une ASBL financée par Viva for Life en 2019. Elle propose un service de protection des enfants et un soutien aux familles précarisées. Par le projet “parents-secours”, l’asbl met des parents en difficulté en contact avec des bénévoles qui acceptent que leur maison serve de refuge à un enfant en détresse. Ils répondent ainsi à l’absence de lieux d’accueil pour les enfants quand leurs familles sont en crise ou en difficulté.

On n’est pas à l’abri, la pauvreté touche aussi de nombreuses familles de la classe moyenne. On perd son boulot ou on tombe malade et c’est la dégringolade. Et c’est pour ça qu’on se mobilise. Parce que ça peut arriver à tout le monde.