GuiHome, enfance ou vie d'adulte ?

L'humoriste belge GuiHome est passé dans le cube de Viva for Life et a du se plier au jeu "L'un ou l'autre?" proposé par Sara de Paduwa.

Faire un choix n'est jamais facile et les choix que font certaines personnes peuvent nous en apprendre plus sur celle-ci. Alors qu'a répondu GuiHome au jeu de l'un et l'autre ?

Petit extrait...

S: Si je vous dis enfance ou vie d'adulte, vous me dites quoi ?

G: Enfance. Parce que j'ai l'impression que j'y suis encore un peu plus que dans la vie d'adulte et je pense que l'enfance doit construire la vie d'adulte. Donc, l'enfance est beaucoup plus importante pour moi.

S: Autre choix, oser ou rêver?

G: Oser rêver. Les deux mots sont les plus importants : oser, il le faut, c'est une question de confiance. Rêver, c'est ce qui nous maintient en vie.

Rappelons que GuiHome est de retour chaque semaine avec une nouvelle vidéo dans GuiHome vous détend à voir et à revoir en intégralité et en exclusivité sur Auvio.