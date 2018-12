GrandGeorge rend visite à nos animateurs

GrandGeorge, artiste engagé, a démontré une fois de plus qu'il avait un grand cœur en se rendant dans le cube de Viva for Life.

GrandGeorge est toujours très mobilisé par les opérations de solidarité et en particulier celle de Viva for Life. "Ça me touche particulièrement parce que je suis proche de l'ATD Quart Monde qui travaille sur des sujets très similaires."

Jeune papa depuis 7 mois et demi, il est d'autant plus scandalisé par les chiffres annoncés concernant l'enfance dans la pauvreté.