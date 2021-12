Gérard Lenorman fait une belle surprise à nos animateurs à Viva for Life

Gérard Lenorman a fait une belle surprise à nos animateurs ! Marco, Ophélie et Sara ont eu le plaisir de le voir débarquer au bout du fil en direct, pour évoquer la cause de Viva for Life qui lui tient à cœur.

Je préférerais être de votre côté, c’est plus sympa !

C’est certain qu’à Tournai aussi, on aurait aimé avoir Gérard Lenorman avec Marco Leulier, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa dans le cube. Mais ce sera, qui sait, pour une prochaine fois ! Le chanteur a évoqué sa carrière, et sa passion pour la musique qu’il a depuis sa plus tendre enfance. L’occasion était trop belle que pour ne pas écouter un petit medley de ses meilleures chansons, en commençant par "La ballade des gens heureux". Et comme dit Sara : "Ça devrait être l’hymne officiel de tous les Viva for Life ! "