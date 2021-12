Gérard Lanvin et son fils Manu reverseront les bénéfices de leur concert à Viva for Life

Gérard Lanvin et Manu Lanvin sont les invités de Sara de Paduwa dans le cube de Viva for Life pour parler de leur album et annoncer un beau don à l'opération

Gérard Lanvin et son fils font une belle annonce - Viva for Life - 22/12/2021

Gérard Lanvin et son fils Manu étaient les invités à distance de Sara De Paduwa dans le cube de Viva for Life. L’occasion pour eux de parler de leur album "Ici bas", réalisé entre père et fils, et surtout de faire une annonce généreuse : ils offriront les bénéfices de leur concert à venir à Viva for Life ! D’acteur, Gérard Lanvin est devenu chanteur. Avec son fils Manu, ils ont sorti un album engagé en mai dernier. Intitulé "Ici bas", il a été réalisé durant le confinement par le duo père-fils. Aujourd’hui, il sort en édition "deluxe", avec de nouveaux titres inédits. La base des chansons de l’album, ce sont les notes que Gérard Lanvin fait incessamment dans de petits carnets. Son fils l’a poussé à les feuilleter et en a fait des chansons. Gérard pensait que Manu les chanterait, mais non, le fils a voulu que les mots du père soient chantés par le père.

Gérard Lanvin et son fils Manu se sentent concernés par cause défendue par Viva for Life : C’est inadmissible de pouvoir se dire "ça ne me concerne pas". L’acteur français ne cache pas son émotion lorsqu’on parle des enfants, de la maltraitance, et bien sûr de la pauvreté infantile. Il est tellement important d’être près des enfants, de les considérer, de les aimer, de les défendre.

Le père et le fils seront en concert le 22 avril 2022 au Cirque royal de Bruxelles. Et pour l’occasion, ils entendent bien agir contre la pauvreté infantile, et pour les familles dans le besoin. Ils comptent offrir une trentaine de places pour assister à ce concert qui se promet mémorable. Qui plus est, ils reverseront les bénéfices de leur date bruxelloise à Viva for Life. Un geste généreux qui fait chaud au cœur ! Si comme Gérard et Manu Lanvin, vous voulez soutenir l’opération Viva for Life, n’hésitez plus, et faites un don ! Ils sont 80.000 enfants à avoir besoin de vous !

Important à savoir : jusqu’au 31 décembre 2021, tout don de minimum 40€ vous donne droit à une déduction fiscale de 45%. En faisant un don de 100€ par exemple, vous paierez en réalité 55€.