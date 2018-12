Génération Boys Band crée une chanson pour Viva for Life !

Figures emblématiques des boys band des années 90, Allan Theo, Franck Delay des 2Be3 et Chris Keller de G-Squad, sont de retour avec leur projet «Génération Boys Band».

Présents pour l'opération Viva for Life, ils se sentent particulièrement touchés par cette cause.

"J'ai une fille qui a 6 ans", raconte Allan Theo. "Même si ça ne me touche pas personnellement, je me demande comment serait la vie de ma fille dans une situation différentes. Ces chiffres sont là et si on a la chance de pouvoir faire quelque chose pour que ces chiffres diminuent, il est évident qu'on va le faire."

Pour Franck Delay des 2Be3 également, être papa est une source de motivation : "J'ai aussi 3 enfants, participer à un événement comme celui-là, ça me touche énormément. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais avec grand plaisir."

Chris Keller de G-Squad, lui, n'est pas encore papa mais se rapprocher d'un tel événement c'est aussi avoir l'occasion de prendre conscience de la chance qu'on a. "Le fait de venir ici, d'être proche des gens, d'entendre les chiffres et les témoignages, c'est très émouvant et on est d'autant plus heureux de pouvoir participer."