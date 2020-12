Frédéric François a eu recours aux banques alimentaires lorsqu’il était enfant : il se confie pour Viva for life

“Je vais vous confier quelque chose que je n’ai jamais dit de ma vie”, l’interprète de "Je t’aime à l’italienne" poursuit : “Quand j’avais 7-8 ans, c’est moi que ma mère envoyait dans des associations et je revenais avec plein de vivres. J’emmenais ce grand paquet chez mes parents et je voyais ma mère avec un grand sourire. Ça nous permettait de vivre et de finir les fins de mois”. Il a profité de son passage au micro de Sara pour témoigner sur son enfance et montrer pourquoi l’opération Viva for Life est importante pour lui : “C’est tellement important que même dans cette crise (ndlr : liée au covid) le plus petit don c’est pour une grande cause donc allez-y, n’hésitez pas il y a beaucoup d’enfants qui en ont besoin”.

