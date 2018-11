François Damiens parrain de la 6e édition

Le cinéma belge s’invite à Viva for Life !

Après Obispo (2013), Bénabar (2014), Zazie (2015), Julien Doré (2016) et Nolwenn l’année dernière, Viva for Life s’ouvre au monde du cinéma. Le parrain de cette 6e édition n’est autre que l’acteur, humoriste et réalisateur belge, François DAMIENS. Une fierté pour Viva for Life de pouvoir compter sur le soutien d’une personnalité de chez nous, ambassadeur du secteur talentueux du cinéma belge.

C'est officiel, François Damiens, sera aux côtés de Sara, Ophélie et Adrien pour accompagner leur entrée dans le studio de verre le 17 décembre à Nivelles. C’est à lui que sera confiée la mission de verrouiller la porte du studio, qui restera fermée durant 6 jours et 6 nuits.

En plus de son engagement en tant que parrain de l’opération, le comédien belge offre à Viva for Life la légendaire voiture du film Mon Ket. La Citroën BX, millésime 1990, sera mise aux enchères lors de l’émission spéciale Les enchères de Viva for Life sur VivaCité le 16 décembre entre 10h et 13h (plus d'infos très vite!).