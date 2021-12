Fous rires, chants et moments mémorables à Viva for Life : retour sur les moments forts de la première nuit

Après avoir profité des showcases de Soprano, Polo & Pan et Clara Luciani pour la soirée de lancement de cette édition 2021 de Viva for Life, Sara, Ophélie et Marco se sont finalement retrouvés entre eux et ont profité de cette première nuit pour s’adonner à toutes sortes d’activités. Fous rires, chants et moments mémorables ont rythmé ces premières heures dans le cube. Retour sur les moments forts !

Au cours de cette première nuit de Viva for Life, Robert a fait quelques apparitions dans le cube plus mouvementées les unes que les autres. Il a amené des invités, proposé des blind tests et animé l’équipe avec des chansons dont il a le secret. Il a également proposé un jeu totalement loufoque aux animateurs : Lorsqu’ils étaient désignés, les membres de l’équipe devaient improviser des paroles sur l’air d’Ana Kuni, l’hymne de Viva for Life 2021, accompagnés à la guitare. Si Ophélie et Marco ont plutôt bien réussi le pari en invitant notamment les téléspectateurs à faire un don, Sara a été prise au dépourvu et n’a pas réussi à improviser des paroles. Ce qui est sûr, c’est que personne n’a eu le temps de s’ennuyer dans le cube !