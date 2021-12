Fou rire dans le cube, les animateurs ne comprennent plus rien : "mon cerveau c’est de la mousse, là !"

Sara ne comprend rien à ce qui se passe - Viva for Life - 21/12/2021 On commence déjà par une introduction musicale de goût douteux ("As-tu vu la vaaaacheuh la vache aux yeux bleuuuuus?"). Ensuite, le nouveau défi lancé aux animateurs semble assez simple mais Sara s’emmêle les pinceaux et appuie sur les mauvais boutons. Elle commence par se tromper de boutons puis oublie carrément de poser les questions à Ophélie et Maroc. La fatigue et la faim commencent à se faire sentir et les animateurs ne sont plus au top top de leur forme !