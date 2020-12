Financièrement, Martine ne peut pas allumer son chauffage : "On doit dormir tous entreposés, je n’ai pas choisi ça m’est arrivé"

Martine est maman de 3 enfants, un garçon et deux filles. Elle habite à Liège dans un logement où elle n’allume jamais le chauffage car ça coûte trop cher : “Avec la situation du covid c’est fort difficile. Surtout en hiver, en été ça allait. On sortait bien mais avec l’hiver c’est vraiment compliqué parce qu’à la maison on a le chauffage mais on ne peut pas l’allumer ” .

Toute la famille dort dans la même pièce pour se tenir chaud : “La nuit pour dormir, on se retrouve tous dans une même pièce. On ne dort pas séparément. Avec les doudounes au début. Mais maintenant on a eu droit à deux grandes couvertures, a une couette et un sac de couchage”. Grâce à ceci chacun peut trouver sa petite place dans la pièce : “Il y en a au moins une qui dort à part avec son sac de couchage. L’édredon sert pour l’aînée, on lui fait un petit lit, elle prend une couverture et s’enveloppe avec. Et maintenant on dort avec le petit sur le lit, sinon on était tous ensemble” confie Martine pour Viva for Life.

Cette maman préfère en rire : “Au moins on a un lien familial qui est bien serré, surtout la nuit”.