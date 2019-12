Farid: "La pauvreté c'est aussi avoir froid"

Farid et son épouse sont arrivés d'Algérie il y a 4 ans avec leurs 2 enfants. Il enchaîne les petits contrats mais sans formation, difficile de décrocher un emploi stable. Il est aidé par l'association "Les P'tits Gins" à Mouscron, ASBL qui vient en aide aux enfants de 0 à 6 ans et qui vise surtout les besoins élémentaires de l’enfant.

Farid: "J'ai essayé de postuler partout, c'est pas évident de trouver un travail stable. Je ne suis pas vraiment une personne qualifiée et à la fin du mois, on se serre la ceinture."

Des économies de chauffage notamment:

Un seul radiateur est allumé pour toute la famille.

Pour ce qui est des frais de santé, le couple peut compter sur un coup de pouce financier de l'association "Les P'tits Gins" mais ce sont leurs enfants qui passent avant: "J'ai une fracture à mon pied gauche, je suis allé à l'hôpital ils m'ont conseillé de porter des semelles orthopédiques ou des chaussures orthopédiques. Mais quand je vois le prix, 150 euros, et pour les chaussures 1200, je me suis dit non, je ne peux pas me permettre de faire ces dépenses-là quand on a des factures de cantine à l'école, les vêtements des enfants, tout ce qui est couches, nourriture,...

Le plus important, ce sont mes enfants."

Et pourtant, Farid travaille, il est courageux mais il a des difficultés à s'en sortir et de plus en plus de familles sont dans ce cas. Ce sont vraiment les besoins de base qui ne sont pas remplis. A Bruxelles, un logement sur 10 est mal chauffé, où les enfants ont froid, on ne peut pas chauffer plus...

Nous sommes tous acteurs, on se doit d'agir!