Fanny: "Je ne peux pas emmener mon fils au cinéma"

Fanny a un petit garçon de 4 ans. Malheureusement, elle est tombée gravement malade pendant sa grossesse. Séparée du papa de son fils, elle vit avec très peu de moyens pour élever son petit garçon.

Il y a 4 ans, Fanny tombe enceinte d'un petit garçon. Elle déclare une maladie génétique à la naissance de son fils et ne peut plus travailler. Les problèmes financiers s'accumulent pour le couple qui finit par se séparer. "Et donc moi, je me suis retrouvée sur la mutuelle, en invalidité à plus de 66% et maman solo. Avec la chance quand même que son papa prenne ses responsabilités et que j'ai mon fils à mi-temps, on va dire mais Financièrement c'est très compliqué.

Il faut faire attention à tout : "Pour la nourriture, je n'ai pas le choix, je ne prends pas le meilleur, je vais au moins cher. Au niveau des vêtements, par exemple, c'est beaucoup d'occasions, récupération des amis etc. Je fais très attention à tout en fait : à la consommation, les charges, l'eau, le chauffage,... Les loisirs, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut plus se permettre... Je ne peux pas emmener mon fils au cinéma, je ne saurais pas lui payer, 9,50 euros, ce n'est pas possible. Et les vacances... ça me fait mal au coeur de ne pas pouvoir emmener mon fils en vacances et de ne pas pouvoir lui montrer un autre pays ou ce genre de chose."

Devoir faire attention à tout tout le temps, ça créée un stress terrible à cette maman, c'est difficile à vivre. Il faut savoir qu'il y a un risque de pauvreté accru pour les familles monoparentales, on le sait, mais aussi quand une maladie chronique arrive dans une famille. Là, fanny cumule deux facteurs de risque qui font qu'il devient difficile de sortir de la situation. Heureusement, il y a des associations qui sont là pour proposer des activités gratuites, des loisirs, pour lui proposer de partir en vacances et c'est pour ça qu'il faut soutenir ces projets que Viva for Life va financer en 2020. A partir de 40 euros, votre don est déductible fiscalement. Soyez généreux, votre don de 80 euros ne vous coute, en réalité, que 44 euros. Appeler maintenant le 0800 30 007 ou envoyer un sms au 4001 en mentionnant votre numéro de compte suivi d’un espace et du montant que vous donnez.

Fanny: "Tout ce qui est loisirs, c'est fini" - Viva for Life 2019 - 20/12/2019 Il y a 4 ans, Fanny tombe enceinte d'un petit garçon. Elle déclare une maladie génétique à la naissance de son fils et ne peut plus travailler. Les problèmes financiers s'accumulent pour le couple qui finit par se séparer.