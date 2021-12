Fanny Jandrain se transforme en boule à facettes pour illuminer la place du miroir à Jette

Le froid s’installe partout en Belgique , et la fatigue commence à se faire sentir. Le moral commence à baisser dans le Tour Bus. Fanny est donc obligée de remotiver les troupes du Belfius Viva for Life Tour. Heureusement, elle sait trouver les mots justes, car qui dit boule à facettes, dit soirée disco ! En effet, le défi lancé par Belfius est le suivant : Illuminer la place du miroir de Jette en devenant une boule à facettes.

4e jour et 4e étape pour le Belfius Viva for Life Tour mené par Fanny Jandrain ! Cette fois, le bus s’est arrêté à Jette, dans la Région de Bruxelles-Capitale. Après un banquet romain à Arlon , Fanny est mise au défi d’illuminer la place du miroir. Mais comment va-t-elle s’y prendre ?

Le casting disco de la journée a commencé avec le Barreau de Neufchateau qui a remis un chèque de 1800 € avec le challenge "Derrière les barreaux". Malheureusement, Fanny n’est pas convaincue par la toge : " Ça fait un peu trop Gospel, ça n’ira pas ". Direction Philippeville, où Fanny rencontre Charlotte qui a vendu des chaussettes au profit de Viva for life et qui ramène un chèque de 1050 € .

Une fois de retour à Jette, Fanny Jandrain s’élève dans les airs et nous dévoile son magnifique costume brillant qui illumine la place du miroir. C’est un nouveau défi réussi et validé par Belfius ! La ville de Jette soutient également Viva for Life et ajoute un généreux chèque de 18.000€ !