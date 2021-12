Fanny Jandrain reprend la route : première journée vachement belle pour le Viva for Life tour à Walhain

Fanny Jandrain et le Belfius Viva for Life Tour sont à Walhain pour réaliser un défi : organiser une corrida sportive au centre géographique de la Belgique

Le défi "corrida" de Fanny à Walhain - Belfius Viva for Life Tour - 18/12/2021



Déguisée en vache ou en Tintin, Fanny n’a reculé devant rien pour ce premier jour du Belfius Viva for Life Tour direction Walhain, dans le Brabant wallon. Là-bas, c’est un défi de taille que Belfius lui lance : organiser la ligne d’arrivée d’une corrida au centre géographique de la Belgique ! De belles aventures et de belles rencontres au rendez-vous. 8h tapante, les 9 membres de l’équipage du Belfius Viva for Life tour embarquent à bord du bolide qui va les conduire aux 4 coins de la Belgique jusqu’au jeudi 23 décembre.

Leur objectif : aller à la rencontre d'un maximum d'organisateurs de défis comme Gauthier, un professeur de mathématique, qui a récolté une belle somme pour Viva for Life en ayant parcouru plus de 3600 kilomètres pour Viva for Life (oui, sur la photo il est mis 2500… mais finalement Gauthier a voulu rajouter quelques kilomètres à son compteur).

Fanny aussi a donné de sa personne aujourd’hui !

Ce samedi, à Walhain, Fanny a sorti son déguisement de vache pour organiser une corrida… mais peut-être qu'elle n'aurait pas dû. Qu'elle ne s'inquiète pas, il ne sera fait aucun mal aux bovins de Walhain ! On parle bien entendu d'une corrida sportive, où les participants doivent courir un certain nombre de kilomètres. Elle a vite troqué son costume de bovin pour enfiler la tenue du plus célèbre reporter de Belgique… François De Brigode ? Non, Tintin !

Avec l’aide de son fidèle Milou, elle s’est fixé un objectif : trouver le centre de la Belgique ! Et ensemble, ils y sont parvenus puisque Fanny a fini cette première très belle journée à Walhain lors d’une grande Corrida au profit de Viva For Life. Et la première étape du tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles est validée grâce à ces incroyables sportifs !

Une jolie collecte

On note aussi que 10.700€ ont été récoltés par la commune de Walhain et les communes voisines. L’athénée de Philippeville, dont des membres ont fait le déplacement jusque Walhain, a également réussi à ramener 6.036€ à la cagnotte grâce à l’organisation d’une marche d’orientation, un marché des artisans, et un quiz qui a vu des personnalités s’affronter (parmi lesquelles Jean-Luc Fonck, rien que ça !). Un grand merci à eux ! Dimanche, un nouveau défi attend Fanny, du côté de Vielsam, et province du Luxembourg. Bonne route !

Le résultat du défi de Fanny à Walhain - Belfius Viva for Life Tour - 18/12/2021

Si vous aussi vous souhaitez faire un don, n’hésitez plus ! A partir de 40€, votre don est déductible fiscalement, et cette année, la déductibilité est de 45%. Soyez généreux, votre don de 100€ ne vous coûte, en réalité, que 55€. Faites un don sur notre site.