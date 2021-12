Fanny Jandrain passe un coup de balai à Vielsalm pour le Belfius Viva for Life Tour

Deuxième jour pour le Belfius Viva for Life Tour, mené par Fanny Jandrain. Destination du jour : Vielsalm, le pays des macrales ! Et un nouveau défi de taille pour Fanny et son équipe : récolter le plus de balais possible. Va-t-elle y arriver ? Suspens…

Bave de crapaud et cuisses de grenouille ! Voilà ce qui est au programme du défi magique lancé par Belfius. Après un premier passage vachement chouette à Walhain la veille, c’est donc à Vielsalm, dans la province de Luxembourg, que Fanny et son bus rouge se réveillent de bon matin pour entamer ce challenge.

Notre animatrice surmotivée passe donc de porte en porte pour récolter les balais des habitants, et même leurs robots aspirateurs s’il le faut ! Durant sa tournée, notre apprentie sorcière rencontre Florence, 13 ans, qui se mobilise chaque année pour la cause, et a cette fois vendu des biscuits et rapporté un très beau chèque de 2043 €. Merci à elle ! Merci aussi à Olivier et la vente très rock de ses t-shirts. 2788 € de plus dans la cagnotte !