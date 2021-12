Fanny Jandrain festoie comme au temps des Romains en organisant un banquet à Arlon

Belfius Viva for Life Tour - 20/12 - Viva for Life - 20/12/2021 Fanny s'est arrêtée à Arlon pour la 3e étape du Belfius Viva for Life Tour. L'animatrice a relevé un nouveau défi gargantuesque et alléchant : organiser un banquet gallo-romain. Et Fanny est venue, a vu et a vaincu ce défi !