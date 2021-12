Fanny Jandrain et le Belfius Viva for Life Tour rapportent 620.545 euros !

Ça y est, après un long périple à travers toute la Wallonie et Bruxelles, Fanny Jandrain et l’équipe du bus rouge du Belfius Viva for Life Tour est enfin de retour à Tournai ! Mais l’heure n’est pas au repos ! Car cette fois, ce sont Ophélie, Sara et Marco qui ont lancé un défi à Fanny ! Au programme : ramener une île paradisiaque, une star mondiale, et faire un show à l’américaine sur la Grand-Place !

Après Walhain et ses vaches, Vielsalm et ses Macrales, Arlon et ses Romains, Jette et son ambiance disco, et La Louvière et ses loups, le bus pensait enfin profiter d’un repos bien mérité dans sa course aux défis. Mais non ! Fanny et toute l’équipe se mobilisent une fois de plus, en chemin vers Tournai.

Premier défi : trouver une île paradisiaque. Dans le Hainaut, voilà qui n’est pas forcément facile. Mais on peut compter sur notre rayonnante animatrice pour trouver une solution ! Et c’est grâce à Patrick, organisateur de défi, qui lui trouve parasols, bouées et transats. L’illusion est parfaite, on se croirait à Hawaii.

Deuxième défi : chercher une personnalité mondialement connue. Alors certes, il y a Angèle sur la Grand-Place de Tournai, mais ce serait un peu trop facile Fanny ! Que diriez-vous d’une superstar… de jeu vidéo ? Une petite partie de karting pour attraper le plus célèbre des plombiers italiens.

Troisième défi : organiser un méga show à l’américaine ! Mais comment faire cela en plein Tournai ? On n’est pas à Las Vegas ici ! Fanny a beau courir après des santiags croisées en rue, pas sûr qu’elle va parvenir à nous mettre des strasses et des paillettes dans les yeux !