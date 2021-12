Fanny Jandrain et le Belfius Viva for Life Tour 2021 ont pris la route !

Ça y est, Fanny Jandrain a repris la route à bord du bus rouge du Belfius Viva for Life Tour ! Elle va parcourir la Wallonie et Bruxelles jusqu’au 22 décembre, et a besoin de vous pour réaliser ses défis.

Quelques minutes après que Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier aient fait leur entrée dans le tout nouveau cube de Viva for Life, dans lequel ils resteront enfermés pendant sept jours, c’est à Fanny Jandrain de prendre la route avec son désormais légendaire bus rouge. Et le véhicule est full équipé : 7 caméras, un banc de montage, un studio, et même un bureau pour Fanny !