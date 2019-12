Fanny Jandrain à la recherche de la recette secrète du Canestia ! - © Tous droits réservés

Viva for Life tour à Nivelles - Viva for Life 2019 - 18/12/2019 Cette année encore, notre pétillante animatrice a décidé de partir à votre rencontre. Accompagnée de sa grosse boule rouge, elle vous donne rendez-vous près de chez vous avec le Viva for Life Tour ! Pour cette première journée, le 18 décembre, l’équipe du Viva For Life Tour s’est arrêtée à Nivelles. Le défi de la ville était de créer le plus grand Canestia jamais réalisé…