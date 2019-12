Faites un don et tentez de gagner le maillot dédicacé des Red Lions

Ce mercredi de 14h à 15h, c’est le moment de faire un don pour Viva for Life !

Non seulement, vous viendrez en aide à des enfants qui en ont besoin, mais en plus l’un d’entre vous aura la chance de gagner le maillot dédicadé de l'équipe nationale de hockey, les Red Lions.

On a eu la chance de l’accueillir ce matin dans le cube de Viva for Life. Vincent Vanasch, champion du monde de hockey et meilleur gardien du monde est venu nous rendre visite et il nous a laissé un petit cadeau : un maillot des Red Lions dédicacé. Cela vous dirait d’épater les copains avec ce maillot collector? Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Vous faites un don maintenant associé à une demande de chanson sur vivaforlife.be en mentionnant Red Lions ou alors vous appelez le 0800 30 007. Avec un peu de chance, c’est votre nom qui sera tiré au sort tout à l’heure vers 15h.