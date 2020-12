Faites un don au profit de Viva for Life et remportez un autoportrait de nos sportifs belges

Pad'r a lancé le Croquis Challenge afin de soutenir Viva for Life en 2020 et de célébrer la sortie de son livre Balles & Masques. Le célèbre dessinateur foot de "La Tribune" a mis à l'épreuve sept noms bien connus du sport belge : Nafi Thiam , Michel Preud’homme , Kevin Borlée , Jean-Michel Saive , Vincent Vanasch , Mehdi Bayat et John-John Dohmen !

Le dessinateur Pad'R, bien connu pour ses nombreuses caricatures sportives, apporte son soutien au profit de l'opération de solidarité avec 7 portraits exceptionnels de grands sportifs noirs-jaunes-rouges... réalisés par eux-mêmes ! Et vous pourrez les remporter en faisant un don pour Viva for Life.

Et pour certains novices du dessin, force est de constater que ceux-ci offrent un résultat plutôt bluffant !

Retrouvez en détail les sept Croquis challenges relevés par nos sportifs.

Si vous souhaitez accrocher ces fabuleux dessins chez vous, vous pouvez les remporter en soutenant Viva for Life ! Comment faire ? C'est très simple ! Au moment d’entrer votre "musique" ou "commentaire" lorsque vous effectuez un don à Viva for Life, indiquez bien "Pad’R" en commentaire. Vous participerez automatiquement à un tirage au sort réalisé par les équipes de Viva For Life parmi les participants avec la mention "Pad’R".

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée aux acquéreurs. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur marchande de l'objet. La valeur marchande correspond au prix moyen du bien dans le commerce. Pour rappel, vous bénéficiez d'une déduction fiscale exceptionnelle de 60% jusqu’au 31 décembre ! Par exemple, un don de 120€ ne vous coûte en réalité que 48€.

Alors n'attendez plus et tentez de remporter l'un de ces dessins de nos sportifs stars en faisant un don à l'opération Viva for Life.