Faites un don à Viva for Life et remportez peut-être le maillot dédicacé des Diables Rouges du Mondial 2018 et le ballon de l’Euro 2021

Alors qu’il vide son bureau et quitte définitivement les locaux de la RTBF après plus de 40 ans de bons et loyaux services, Michel Lecomte a retrouvé un maillot des Diables rouges dédicacé qu’il souhaite offrir à un donateur de Viva for Life, ainsi qu’un exemplaire du ballon de l’Euro 2021.

Ce maillot de l’époque du Mondial 2018, compétition à laquelle la Belgique a terminé à la troisième place, comporte les signatures des Diables Rouges auteurs de cette campagne inoubliable. "Tous les Diables présents dans cette campagne ont signé ce maillot qui n’existe plus" a en effet glissé Michel Lecomte, bref, un vrai maillot collector, mis sous cadre.

Un autre lot peut aussi être remporté, le ballon Uniforia avec lequel les Diables joueront lors de l’Euro 2021.

Pour tenter de remporter ces lots exceptionnels, faites un don sur vivaforlife.be et demandez la chanson de prédilection d’Eden Hazard, mobilisé aussi pour la cause : Freed From Desire de Gala. Le gagnant sera tiré au sort le 22 décembre.