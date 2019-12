Explosion de joie après 100 heures passées dans le cube

Ophélie, Sara et Adrien sont rentrés dans le cube le 17 décembre aux environs de 20h. Le 5e jour pointe le bout de son nez ce dimanche vers minuit, et la fatigue est palpable, malgré une fin de plus en plus proche. Alors, lorsque l'écran du décompte des heures affiche "44 heures" restantes, c'est l'explosion dans le studio. Quelques secondes de danse de la joie pour les invités présents dans le cube... pour notre plus grand bonheur.