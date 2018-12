Eviter le placement d'un enfant: un travail qui commence avant la naissance

Faut bouger là. On va me la prendre et je n’en ai pas envie

Toutes les semaines, la psychologue Céline Foidard et l’assistante sociale Sophie Mespreuve frappent à la porte d’Elodie et Pascal. Le couple d’une vingtaine d’année occupe un minuscule appartement, en périphérie liégeoise. Dans quelques semaines, Elodie donnera naissance à une petite fille, le troisième enfant du couple. Mais depuis plusieurs mois, les deux aînés ne vivent plus dans le très sombre logement familial. Après un coup dur - un décès dans la famille - la situation du ménage se dégrade. Le logement -déjà insalubre - est négligé, les enfants délaissés. Ils sont finalement retirés à la garde de leur famille.

" Faut bouger là ", s’alarme Elodie, réaliste. " Il ne reste plus que trois mois avant que la petite naisse et ça risque d’être compliqué. On sait bien que si elle arrive maintenant, on va me la prendre, et ça je n’en ai pas envie ", explique la jeune femme de 22 ans à ses deux visiteuses. Le risque est effectivement réel. Si la situation et le mode de vie du couple ne changent pas, l’enfant à naître pourrait lui aussi être retiré à ses parents.

C’est pour éviter ce scénario qu’Elodie et Pascal ont accepté d’être épaulés par seconde peau. " Avec eux ça me permet de m’ouvrir ", reconnaît le jeune père. " On discute, il y a des choses que je remarque que je n’avais pas vues auparavant. Je me dis qu’ils sont là pour nous aider et pas pour nous enterrer ". Céline Foidard et Sophie Mespreuve orientent, accompagnent. Leur but, c’est d’éviter les situations de placement, souvent " traumatisantes " pour l’enfant, lorsque cela est possible.