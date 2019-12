Enzo, 11 ans, a récolté plus de 10.000€ en trois ans pour Viva for Life - © Martin Godfroid

Enzo, 11 ans, a récolté plus de 10.000€ en trois ans pour Viva for Life - Viva For Life 2019 -... Enzo participe depuis trois ans à Viva for Life en récoltant de l'argent pour le verser entièrement à la cause. Il s'était lancé un défi fou depuis la 5ème édition à Nivelles : récolter 10.000€ en trois ans. Défi réussi !