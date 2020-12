Envoyez votre photo et faites partie du public du Belfius Mons-Hainaut au profit de Viva for Life

L'équipe de basket-ball Belfius Mons-Hainaut a annoncé sa contribution à Viva for Life avec un match le 20 décembre face au Okapi Aalst dont les bénéfices seront entièrement reversés à l'opération.

Pour la septième année consécutive, l'équipe de basket hennuyère ne déroge pas à la règle malgré la crise sanitaire, elle soutiendra une nouvelle fois Viva for Life !

Belfius Mons-Hainaut, club de division un du championnat belge a en effet annoncé dans un communiqué sur ses réseaux sociaux la tenue d'un match de gala le 20 décembre prochain face à l'Okapi Aalstar.

Chaque année, comme notre partenaire Belfius, l'équipe professionnelle se mobilise face à la pauvreté infantile. Elle reverse à l'opération caritative les bénéfices de ventes de boules de Noël, de tombolas, de recettes de la buvette et de vente aux enchères de maillots dédicacés d'une rencontre de championnat.

"Bien que nous devions nous adapter cette année, situation sanitaire oblige, nous n’allons pas déroger à nos convictions, et nous nous mobiliserons le dimanche 20 décembre prochain à l’occasion de notre match à domicile face à Okapi Aalst" a ainsi déclaré le club.

Si les supporters ne pourront pas se déplacer, mesures sanitaires obligent, Belfius Mons-Hainaut a proposé une alternative, celle de remplir la Diamonte Mons.Arena de photos des supporters. Envoyez une photo portrait de vous à l'adresse tickets@monshainaut.be avant le 15 décembre et faites un don de minimum 5€ sur le compte du club : BE56 0682 2831 5088 en mentionnant votre nom et prénom et "Don Viva for Life". L'entièreté de la cagnotte sera ensuite reversée par le club à l'opération Viva for Life.