En quatre ans, Viva for Life a aidé 251 projets d'associations

Chaque année, Viva for Life se mobilise pour récolter des fonds afin d'aider les associations actives dans le domaine de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique. Depuis sa création, l'opération a permis d'aider 251 projets dans 153 associations différentes.

La mobilisation de Viva for Life reste profondément utile en Belgique, où un enfant sur quatre vit dans la pauvreté. Et en quatre ans, 10 000 000€ ont été récoltés, ce qui a permis d'aider de très nombreuses associations dans leurs luttes quotidienne contre l'enfance en pauvreté.

Au total, ce sont 153 associations en Wallonie et à Bruxelles qui ont reçu l'aide de Viva for Life, avec 253 projets aussi divers que variés qui ont pu voir le jour grâce à vos dons et à votre mobilisation.

Cette année, les 4.115.330€ récoltés vont, à nouveau, aider de nombreux projets à se mettre en place pour la petite enfance et la pauvreté en Belgique. Déjà 141 projets ont été reçus à Viva for Life cette année. Les équipes devront prendre la décision des projets sélectionnés, une décision qui sera rendue en février 2018.

Plus que jamais, merci pour votre impressionnante mobilisation, que ce soit via un don ou la réalisation d'un défi !